Vallourec : vers un re-test du plancher des 15E Cercle Finance • 13/10/2020 à 10:03









(CercleFinance.com) - Vallourec replonge sous les 15,6E et effectue un re-test du plancher historique de clôture des 15,17E du 25 septembre: en cas d'enfoncement, le titre sortirait d'un 'flag' 15/17,5E ce qui induirait un risque de trou d'air en direction de la zone des 12,5E, un nouveau plus bas absolu.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -4.23%