Vallourec: valide un équipement pour des hautes températures 26/04/2023

Vallourec annonce que dans le cadre d'un nouveau protocole de tests, ses connexions VAM® 21 ont été qualifiés jusqu'à une température de 350°C, offrant ainsi 'des perspectives prometteuses aux opérateurs géothermiques'.



'Fortes de leurs compétences en matière de R&D, les équipes de Vallourec ont adapté les référentiels existants aux applications géothermiques, en s'appuyant d'une part sur les normes de l'industrie et d'autre part, sur l'expertise acquise dans le domaine du pétrole et du gaz', indique Vallourec.



La société précise que le principal intérêt d'exploiter les puits à des températures plus élevées réside dans le fait que le même processus génère une plus grande quantité d'énergie.



'Lorsque, par exemple, vous doublez la température de 200° C à 400° C, vous multipliez par 10 l'énergie générée. Ainsi, l'industrie dispose d'un potentiel énorme pour concevoir et valider des solutions permettant de construire des systèmes capables d'atteindre de tels niveaux', souligne François Penven, Responsable Marketing & Développement pour les applications géothermiques chez Vallourec.