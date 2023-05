Vallourec : Valeria Fernandes nommée Directrice Digital & Systèmes d’Information

(AOF) - Vallourec annonce la nomination de Valeria Fernandes en tant que Directrice Digital & Systèmes d’Information. Elle succède à Naïla Giovanni et rejoint le Comité Exécutif. Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Vallourec, a déclaré : " Valeria a une carrière internationale très significative dans le domaine des systèmes d'information et des technologies de l'information, avec un fort accent sur le Digital ".

Points-clés

- Co-leader mondial, avec Tenaris, du marché des tubes en acier sans soudure (12 % de parts de marché) et leader mondial des solutions tubulaires premium ;

- Chiffre d’affaires de 3,4 Mds€, généré à 95 % par les tubes, avec un positionnement fort dans le secteur pétrole-gaz (73 %), devant l’industrie ;

- Nouveau modèle économique en 2 piliers : regroupement des capacités de production dans les 2 Amérique, et en Asie et plan de transformation vers une meilleure compétitivité ;

- Bilan assaini avec des capitaux propres de 1,7 Md€ et des disponibilités de 1,2 Md€ face à 1,1 Md€ de dette nette mais autofinancement encore négatif de 216 M€.

Enjeux

- Stratégie « New Vallourec » 2024 : transfert des sites de production en Amérique du nord, du sud et en Asie et amélioration de 230 M€ par an du bénéfice d’exploitation ;

- Stratégie d’innovation soutenue par 6 centres de R&D visant à :

- capitaliser sur l’avantage technologique (connexions VAM®) et les solutions digitales diffusées auprès des clients via la plateforme Smartengo Vallourec.smart,

- répondre aux défis de légèreté dans l’industrie, de rendement des centrales dans l’énergie électrique et de complexité des transports et stockage dans l’huile et gaz

- soutenir les propositions des salariés via les challenges d’Open Innovatin et le Booster ;

- Stratégie environnementale dans la liste A du CDP et validée par le SBTi en 2 volets :

- offre de solutions à la transition énergétique pour la géothermie, l’éolien offshore, la capture et le stockage de carbone et d’hydrogène avec pour objectif « une hausse significative du chiffre d’affaires sur 2020-30 » ;

- diminution de l’impact : 40 d’énergie renouvelable, 96 % des déchets revalorisés, 43 % de l’acier issu du recyclage ;

- Qualité productive des 3 sites industriels majeurs : Youngstone aux Etats-Unis d’où un avantage compétitif pour le groupe favorisé par la hausse des droits de douane sur l’acier, VSB au Brésil, et Tianda en Chine ;

- Obtention de plusieurs contrats de fournitures de tubes sur plusieurs années ;

- Succès de Vallourec Umbilicals en charge des tubes pour ombilicaux offshore.

Défis

- Sensibilité aux cours du brut et du minerai de fer et à la parité euro vs real brésilien et dollar ;

- Reprise de la production de l’usine de fer de Cachoeirinha ;

- Après une année en ligne avec les anticipations et une forte reprise au 2nd semestre, objectif 2023 d’une croissance du bénéfice d’exploitation, d’un autofinancement libre positif et d’une réduction de la dette ;

- Absence de dividende 2022

