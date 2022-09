Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: va réaliser des tests pour Neptune Energy information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 11:15









(CercleFinance.com) - Vallourec va réaliser une série de tests pour valider les matériaux utilisés par Neptune Energy pour injecter en toute sécurité du CO2 dans des puits désaffectés dans les eaux néerlandaises de la mer du Nord.



Neptune Energy a annoncé le lancement d'une étude de faisabilité en vue d'un projet offshore de capture et de stockage du carbone (CCS) à grande échelle. Cela devrait permettre de stocker en toute sécurité 120 à 150 millions de tonnes de C02 dans des gisements de gaz désaffectés. S'il se concrétise, ce projet deviendrait l'une des plus grandes installations de CCS de la région.



' Notre collaboration avec Neptune Energy pour qualifier les matériaux nous permettra de déterminer précisément la façon dont les différents matériaux vont réagir face au CO2 avec des impuretés et, ainsi, d'aider Neptune Energy à définir celui qui sera le mieux adapté à son projet L10 de stockage offshore de CO2 ' a déclaré Leila Faramarzi, Directrice de l'activité CCUS chez Vallourec.





