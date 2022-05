Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: un analyste confirme son conseil sur le titre information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 17:46









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en repli de près de 1% après la chute de 7% jeudi dernier.



Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Vallourec, ainsi que son objectif de cours de 16,5 euros, alors que le groupe SVP a procédé jeudi dernier à la cession de la moitié de sa participation dans le fabricant de tubes sans soudure.



'Cette cession ne remet nullement en question notre recommandation fondamentale sur le titre. En intégrant les objectifs d'économies de coûts communiqués par le groupe, cela reviendrait à afficher un EBITDA 24 supérieur à un milliard d'euros', note l'analyste.



'En retenant un multiple de VE/EBITDA de 7,5 fois cela ferait ressortir implicitement un objectif de cours de 27 euros. Il est un peu prématuré pour l'intégrer pleinement mais cela fait ressortir un risk/reward très attractif sur le titre', poursuit-il.





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -0.83%