(CercleFinance.com) - Vallourec reste toujours prisonnier du corridor 9,80/10,6E... mais la figure peut également être interprétée comme un triangle baissier : la cassure de sa base actuelle exposerait le titre à tester l'ultime support des 9,6E, la situation devenant critique sous ce seuil





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +0.05%