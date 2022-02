Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : teste les 8E, résistance à 8,45E information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 09:26









(CercleFinance.com) - Vallourec teste les 8E, niveau qui coïncide désormais avec une résistance oblique court terme : plus largement, Vallourec reste prisonnier d'un corridor 7,60/8,45E (ex-plancher du 13 janvier dernier) mais pourrait re-tester le zénith annuel des 9,45E du 3 janvier.





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +3.18%