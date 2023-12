Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec: succès de l'offre d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 18:27









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce aujourd'hui la réalisation avec succès de l'offre d'actionnariat salarié 'Vallourec Invest 2023'.



Vallourec fait savoir que 5115 salariés du Groupe en France, au Brésil et aux Etats-Unis ont choisi de participer à 'Vallourec Invest 2023' et de souscrire des actions Vallourec avec une décote de 20% et un abondement. 'Cela représente près d'un salarié éligible sur deux', souligne la société.



Cette offre traduit la volonté de Vallourec d'associer les salariés à la création de valeur en reconnaissance des progrès accomplis jusqu'à présent dans le déploiement du Plan New Vallourec.



Elle se traduit par la création de 490 101 actions nouvelles (soit 0,21 % du capital de Vallourec) et porte à 237 271 828 le nombre d'actions composant le capital au 13 décembre 2023.





