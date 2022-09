Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: signe un accord de dix ans avec Saudi Aramco information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 18:20









(CercleFinance.com) - Vallourec a signé un accord, d'une durée de dix ans, avec la compagnie pétrolière Saudi Aramco pour la fourniture de tubes de cuvelage premium et de services.



Cet accord couvrira une partie des besoins de Saudi Aramco en tubes en acier sans soudure (OCTG) premiums destinés à ses activités de forage. Il comprend la fourniture de tubes de cuvelage premium ainsi que des services de gestion des stocks.



Les deux premières commandes ont déjà été reçues avec une livraison prévue début 2023.





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -1.55%