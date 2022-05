Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : se rapproche du support des 11,25E information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 10:15









(CercleFinance.com) - Vallourec se rapproche du support des 11,25E, testé les 29/03, 06/04, 09/05.

En cas de rupture le support suivant, plus solide situé à 10,56E (du 25/04) devra être préservé sinon le titre pourrait rechuter vers 9,45E, ex résistance des 3 et 18 janvier dernier.





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -2.11%