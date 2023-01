Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : se hisse vers 13,5E information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 10:19









(CercleFinance.com) - Vallourec se hisse vers 13,5E pour un 3ème test après ceux des 18 et 20 janvier.

En cas de franchissement, le titre viserait les 14,15E, le zénith du 25/05/2022





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +4.01%