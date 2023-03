Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec:S&P Global a relevé la note de crédit à long terme information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 08:04









(CercleFinance.com) - S&P Global a relevé la note de crédit à long terme de Vallourec de 'B+' à 'BB-' assortie d'une perspective positive.



S&P Global a confirmé la note 'BB-' de l'emprunt obligataire de premier rang non garanti et a également confirmé la note 'B' pour son programme de billets de trésorerie.



' La perspective positive de S&P Global reflète ses hypothèses d'un Résultat Brut d'Exploitation (RBE) en hausse en 2023 par rapport à 2022 et une réduction de la dette nette dans les années à venir ' indique le groupe.





