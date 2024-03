Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec: s'organise autour des 'nouvelles énergies' information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 18:20









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce l'évolution de son Comité Exécutif pour renforcer encore sa performance industrielle et commerciale dans les Nouvelles Energies.



Ainsi, à compter du 1er mai 2024, Delphy, la solution innovante et sécurisée de stockage vertical d'hydrogène à grande échelle, sera directement rattachée à Philippe Guillemot, PDG de Vallourec.



Dans le même temps, les solutions tubulaires prémium dédiées à la géothermie, à l'hydrogène, à la séquestration du carbone, au solaire et à la biomasse rejoindront les activités dirigées par Bertrand de Rotalier, désormais Directeur de la Business Line rebaptisée ' New Energies, Project Line Pipe and Process '.



Selon Vallourec, cette nouvelle organisation confirme la pertinence des solutions apportées pour répondre aux enjeux de la transition énergétique.



Vallourec a pour ambition de devenir un acteur de premier plan de cette transition avec 10% à 15% de son résultat brut d'exploitation dans les Nouvelles Energies à l'horizon 2030.





