Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : ricoche sous 8,05E, retombe sur 7,5E information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 13:08









(CercleFinance.com) - Vallourec ricoche sous 8,05E et retombe sur l'ex-résistance des 7,50E (résistance oblique moyen terme) : le titre pourrait revenir prendre appui sur le plancher des 7,2E (testé du 29 juin au 19 juillet) avant de s'élancer de nouveau en direction de la résistance des 8,50E testée les 2 puis les 27 et 30 juillet.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -3.51%