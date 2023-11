Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: révision à la hausse du RBE annuel attendu information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Vallourec indique attendre désormais un RBE (résultat brut d'exploitation) entre 1075 et 1175 millions d'euros pour 2023 (contre un RBE attendu précédemment entre 950 millions et 1,1 milliard).



Au troisième trimestre, le groupe a engrangé un résultat net part du groupe de 76 millions d'euros (contre six millions un an auparavant), et un RBE en progression de 12% à 222 millions, 'porté par la solide rentabilité du segment tubes'.



A 1,14 milliard d'euros, son chiffre d'affaires s'est pourtant inscrit en baisse de 11% (-5% à taux de change constants), reflétant principalement un effet volume de -26% en grande partie compensé par un effet prix/mix de +20%.





