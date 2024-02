Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec: révise à la hausse ses prévisions information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 18:21









(CercleFinance.com) - Vallourec prévoit des résultats supérieurs à ses précédentes perspectives pour l'exercice 2023.



Vallourec confirme s'attendre à un Résultat Brut d'Exploitation (RBE) pour l'exercice 2023 supérieur à 1 190 millions d'euros (il était attendu entre 1 075 millions d'euros et 1 175 millions d'euros). Le RBE du quatrième trimestre 2023 dépasserait 275 millions d'euros.



La génération de trésorerie globale au quatrième trimestre 2023 devrait dépasser 140 millions d'euros, qui incluent environ 37 millions d'euros liés à la cession du site de Muelheim.



La dette nette de Vallourec, à la fin du mois de décembre 2023, devrait être inférieure à 580 millions d'euros.



Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, a déclaré : ' Les résultats du quatrième trimestre clôturent une année en forte progression pour Vallourec. Fort de l'exécution du plan New Vallourec, le Groupe a réalisé son meilleur Résultat Brut d'Exploitation et sa meilleure génération de trésorerie depuis près de 15 ans '.





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +2.92%