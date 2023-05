Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : retrouve du soutien à 9,55E, repasse les 10E information fournie par Cercle Finance • 08/05/2023 à 09:23









(CercleFinance.com) - Vallourec se redresse un peu au-delà des 10E : la cassure du support des 10,8E avait débouché sans surprise sur une rechute au contact des 10E (plancher du 21/11) puis ce 4 mai sur le retracement des 9,50E (plancher du 12/10/2022).

Au-delà des 10,10E, le titre devrait remonter vers 10,65E... mais il faudra que le pétrole préserve ses récents supports.







Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +3.81%