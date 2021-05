Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : résultat net part du Groupe de -93 ME Cercle Finance • 20/05/2021 à 18:12









(CercleFinance.com) - Vallourec a enregistré un chiffre d'affaires de 702 millions d'euros au premier trimestre 2021, en baisse de 18 % par rapport au 1er trimestre 2020 (- 5 % à taux de change constants). Le chiffre d'affaires Pétrole et Gaz s'est établi à 364 millions d'euros, en baisse de 188 millions d'euros ou - 34 % par rapport au 1er trimestre 2020 (- 26 % à taux de change constants). Le résultat net, part du Groupe ressort à - 93 millions d'euros, contre - 74 millions d'euros. Vallourec a annoncé le 30 avril une révision à la hausse de ses objectifs 2021 avec un résultat brut d'exploitation visé compris entre 350 et 400 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible visé compris entre - 340 et - 260 millions d'euros.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -1.11%