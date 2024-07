Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec: résultat net part du Groupe de 216 ME au S1 information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - Vallourec a enregistré un chiffre d'affaires de 2 075 millions d'euros au cours du premier semestre 2024, en baisse de 23 % par rapport au premier semestre 2023 (- 23 % à taux de change constants).



Au cours du deuxième trimestre 2024, le chiffre d'affaires s'inscrit à 1 085 millions d'euros, en baisse de 20 % par rapport au 2ème trimestre 2023 (- 20 % à taux de change constants).



Le résultat net, part du Groupe, est positif au 2ème trimestre 2024 à 111 millions d'euros, contre 159 millions d'euros au 2ème trimestre 2023. Il est également positif au 1er semestre 2024 à 216 millions d'euros, contre 315 millions d'euros au 1er semestre 2023.



Le bénéfice par action diluée s'élève à 0,90 euros au 1er semestre 2024, contre 1,34 euros au 1er semestre 2023. Il s'élève à 0,46 euros au 2ème trimestre 2024, contre 0,67 euros au 2ème trimestre 2023,



Pour les perspectives pour l'exercice 2024, le groupe s'attend à un Résultat Brut d'Exploitation entre 800 et 850 millions d'euros, en raison de prix plus bas aux États-Unis, une génération de trésorerie globale positive et la poursuite de la réduction de la dette nette par rapport au deuxième trimestre 2024.





Valeurs associées VALLOUREC 14,10 EUR Euronext Paris -4,21%