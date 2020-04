Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : résolutions adoptées et regroupement d'actions Cercle Finance • 06/04/2020 à 12:55









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce que son assemblée générale mixte de ses actionnaires, réunie ce jour à huis clos avec un quorum de 39,69%, a adopté l'ensemble des résolutions soumises au vote, dont celle consistant à ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2019. L'assemblée a aussi renouvelé les mandats de Pierre Pringuet, Corine de Bilbao et de Bpifrance Participations représentée par Alexandre Ossola et a ratifié les cooptations de Virginie Banet et Antoine Cahuzac en qualité de membres du conseil de surveillance. Vallourec annonce par ailleurs que le directoire a décidé de mettre en oeuvre le regroupement des actions composant le capital par voie d'échange de 40 actions existantes contre une nouvelle. Les opérations de regroupement d'actions débuteront le 23 avril.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +2.59%