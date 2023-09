Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: reprise des dividendes espérée pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Avant sa journée investisseurs prévue ce mardi à Londres, Vallourec indique 'aspirer à devenir l'une des sociétés de son secteur les plus favorables à ses actionnaires par ses distributions de dividendes qui pourraient potentiellement reprendre dès 2025'.



Le fabricant de tubes sans soudure ambitionne un ratio de retour sur investissement de 80% à 100% de sa génération de trésorerie globale, 'en ligne avec les ratios de distribution les plus élevés du secteur'.



'Ceci suppose que Vallourec ait préalablement réalisé des progrès substantiels dans la réalisation de son objectif de réduction de sa dette nette à zéro en 2025 au plus tard', précise néanmoins le groupe, qui réitère par ailleurs ses objectifs pour 2023.





