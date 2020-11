Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : reprend +120% en 12 séances, du jamais vu Cercle Finance • 17/11/2020 à 09:46









(CercleFinance.com) - Vallourec vient donc de passer en 12 séances de 11,7E à 29,9E, avec au passage l'ouverture de 2 'gaps' au-dessus de 17E ce 16/11 puis 21,25E ce 17/11 : le titre referme en revanche le 'gap' des 25,31E du 1er septembre et teste l'ex-plancher des 25,35E du 31 juillet. Le prochain objectif serait l'ex-plancher des 29,25E du 25 mai.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +13.60%