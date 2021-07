Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : reprend +10% vers 8,45E Cercle Finance • 01/07/2021 à 17:44









(CercleFinance.com) - Vallourec reprend +10% vers 8,45E et s'éloigne rapidement d'un support situé vers 7,2E. Dans un contexte de rebond en 'V', pas de grosse résistance en vue avant l'ex-plancher des 8,8E/8,9E des 27/4 et 22/6.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +8.25%