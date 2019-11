Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : replonge sous 2,35E Cercle Finance • 15/11/2019 à 10:57









(CercleFinance.com) - Vallourec réduit ses pertes, mais pas autant qu'espéré, le titre replonge sous 2,35E et pourrait aller chercher un support vers 2,17E, plancher testé à de multiples reprises du 3 au 31 octobre.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -6.57%