Vallourec : replonge de -8%, vers 7,2E, les 7,05E à portée

(CercleFinance.com) - Vallourec subit un nouvel échec sous 7,95E (le 5 octobre, au même niveau que le 2 septembre) replonge de -8%, vers 7,2E: le titre est maintenant très proche du comblement du 'gap' des 7,05E du 24/09, niveau qui coïncide avec l'ex-plancher du 08/09 et 19/07 (le support suivant se dessine à 6,84E, l'ex-support MT du 20 août).

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -9.86%