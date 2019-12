Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : repart à l'assaut des 2,70E Cercle Finance • 23/12/2019 à 15:38









(CercleFinance.com) - Vallourec repart à l'assaut des 2,70E, c'est à dire de la résistance oblique issue des précédents sommets inscrits vers 3,15E le 26 juillet, 2,92E le 16 août puis et 2,65E le 13 septembre. En cas de franchissement les prochains objectifs coïncident avec les résistance mentionnées ci-dessus.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +3.36%