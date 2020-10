Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : renforce son partenariat avec Baker Hughes Cercle Finance • 07/10/2020 à 17:10









(CercleFinance.com) - La société Vallourec annonce ce mercredi qu'elle fournit désormais des services de filetage dans les usines de Baker Hughes à Singapour, alors que jusqu'à présent, le filetage des connexions VAM était réalisé sous licence par le client. ' Cette installation assure au client une flexibilité totale ainsi que l'expertise et les standards de qualité élevée offerts par notre équipe ', fait savoir Vallourec dans son communiqué. ' Nous sommes désormais en mesure de satisfaire les demandes d'accessoires en quelques jours, ce qui réduit les délais d'environ 50% '

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -4.03%