Vallourec: remporte 300 M$ de commandes auprès d'Aramco

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce avoir remporté des commandes de tubes premium OCTG auprès d'Aramco.



Ces commandes, d'un montant total de plus de 300 M$ viennent compléter les récents succès de Vallourec dans la région.



Elles couvrent la fourniture de tubes de cuvelage et de tubage de grade d'acier propriétaire destinés à un environnement de forte pression, filetés avec des connexions premium VAM.



Le Groupe mobilisera plusieurs de ses usines pour assurer la production, mettant à profit son empreinte industrielle mondiale et l'ensemble de son savoir-faire. Les livraisons se dérouleront courant 2024.







