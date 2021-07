Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : relèvement d'objectifs pour 2021 information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 08:20









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce une révision à la hausse de ses perspectives pour l'année 2021, visant désormais un résultat brut d'exploitation entre 475 et 525 millions d'euros, et un flux de trésorerie disponible entre -240 et -160 millions. 'Le principal facteur de cette amélioration est une contribution de la mine de fer au Brésil plus importante en raison d'un prix du minerai plus élevé qu'anticipé', explique le fabricant de tubes sans soudures. En outre, Vallourec indique 'tirer profit d'améliorations de l'efficacité de ses opérations, tandis que la reprise progressive du marché des OCTG en Amérique du Nord et des marchés de l'industrie se confirme'.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.