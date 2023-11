Vallourec relève ses prévisions financières pour 2023

Le groupe industriel Vallourec, spécialiste des tubes en acier sans soudure utilisés notamment dans l'industrie pétrolière et gazière, qui est en pleine réorganisation, a relevé jeudi ses perspectives financières pour l'exercice 2023, après un bon troisième trimestre.

( AFP / ERIC PIERMONT )

En 2023, Vallourec devrait ainsi voir son résultat brut d'exploitation progresser et se situer "entre 1,075 milliard d'euros et 1,175 milliard d'euros" au lieu de la fourchette précédemment annoncée de 950 millions à 1,1 milliard d'euros, indique le groupe dans un communiqué jeudi.

Entre juillet et septembre, l'industriel des tubes a dégagé un bénéfice net de 76 millions d'euros contre 6 millions d'euros l'an passé, avec un résultat brut d'exploitation consolidé de 222 millions d'euros (19,4% du chiffre d'affaires) contre 198 millions d'euros au 3e trimestre 2022 (15,4%).

L'amélioration est notamment due à "de moindres mesures d'adaptation en Allemagne" où le groupe a décidé en mai 2022 de fermer ses usines et de transférer leur activité au Brésil.

Le plan de réorganisation se déroule "comme prévu" et même "en avance sur le calendrier" indique le groupe. La dernière vague de départs de salariés en Allemagne est prévue en 2024.

Le groupe a aussi divisé sa dette par deux à 741 millions d'euros alors qu'elle s'élevait à 1,49 milliard au troisième trimestre 2022.

Au troisième trimestre le chiffre d'affaires a baissé de 11% à 1,14 milliard d'euros contre 1,28 milliard l'an passé, ainsi que la production vendue de tubes à 343.000 tonnes contre 462.000 l'an passé. Mais Vallourec a vendu plus de minerai de fer (1,8 million de tonnes contre 1,5 MT).

Le retrait du chiffre d'affaires est dû à la baisse des livraisons à l'industrie en Europe et à la baisse des tubes vers l'industrie pétrolière et gazière en Amérique du Nord, ainsi qu'à un effet changes de 5%, lié à "l'appréciation de l'euro face au dollar américain".

Au total sur neuf mois, le chiffre d'affaires a néanmoins progressé de 15% à 3,83 milliards d'euros.

Le groupe continue sa diversification vers les énergies nouvelles et la transition énergétique (captage du carbone, hydrogène..), qui devraient représenter "entre 10 et 15% du résultat brut d'exploitation" du groupe en 2030.

En France, il doit notamment montrer pour la première fois début décembre un démonstrateur de stockage d'hydrogène liquide en grande quantité permettant de stocker jusqu'à 100 tonnes d'hydrogène sur son site d'Aulnaye-Aymeries (nord de la France).