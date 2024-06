Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec : refranchit le seuil des 16E, renoue avec 16,30E information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - Vallourec renoue avec les 16,30E (clôture du 3 juin) et referme le 'gap' des 16,17E du 30 mai.

Vallourec invalide au passage le signal de baisse validé par la cassure du plancher des 16E du 3 mai.

L'enfoncement des 16E préfigurait le comblement du 'gap' des 15,05E du 13 mars voir le re-test de l'ex-zénith des 14,59E du 5 janvier.





Valeurs associées VALLOUREC 16.15 EUR Euronext Paris +1.32%