Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: refranchit en force les 9E information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 13:23









(CercleFinance.com) - Vallourec refranchit en force les 9E (résistance du 20 juillet) pour tester les 9,4E (ex-résistance des 7 et 18 janvier).

Vallourec se prépare à une belle accélération à la hausse en cas de franchissement des 9,75E, en direction des 10,56E (ex-plancher du 25/04).





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +0.69%