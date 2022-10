Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : refranchit en force les 10E information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 13:35









(CercleFinance.com) - Nouveau rebond sur le support bien identifié des 9,40E : le titre refranchit en force les 10E et le prochain objectif sera le retracement de l'ex-support des 10,56E du 25 avril puis le palier des 11E (résistance oblique court terme passant par 11,67E et 11,3E).





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +6.31%