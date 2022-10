Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : refranchit en force les 10E information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 14:46









(CercleFinance.com) - Vallourec refranchit en force les 10E mis se retrouve rapidement bloqué vers 10,42E qui s'impose comme une 'zone de distribution'.

Une fois une grosse ligne de vente purgée, l'étape suivant serait le retracement de la résistance suivante située 10% vers 11,40/11,45E (testée le 12/12 septembre dernier).





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +6.85%