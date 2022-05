Vallourec: réduit ses pertes au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/05/2022 à 18:30

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce ce soir un chiffre d'affaires de 916 ME au titre du 1er trimestre, en hausse de 30,5% par rapport à la même période un an plus tôt, l'activité ayant été portée par une hausse de 10,3% de la production expédiée, à 395 milliers de tonnes.



L'activité progresse sur le marché 'Pétrole & Gaz, Pétrochimie', (+41,7% à taux de change constants, dit 'tcc' , à 623 ME) mais recule dans 'Industrie & Autres' (-3% à tcc, à 261 ME) et dans l'énergie électrique (-21,1% à tcc, à 32 ME).



Le résultat d'exploitation ressort à -12 ME, contre +27 ME douze mois plus tôt. De son côté, le résultat net part du groupe s'établit à -35ME, contre -93 ME au 1er trimestre 2021.



'Dans un contexte de renforcement des fondamentauxdes activités de forage pétrolier et gazier, Vallourec est idéalement positionné pour saisir les opportunités de croissance qui s'offrent à lui. LeGroupe bénéficie d'actifs uniques, d'une solide culture d'ingénierie, de relations fortes avec ses clients et d'une présence mondiale avec des produits leaders sur le marché', assure Philippe Guillemot, Présidentdu Conseil d'Administration etDirecteur Général.



Sur la base de tendancesde marchéet d'hypothèses - notamment liées aux opérations de la mine de fer - le RBEestdorénavantattendu en augmentationsignificativeen2022 par rapport à l'année précédente, conclut le groupe.