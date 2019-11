VALLOUREC réduit sa perte nette au troisième trimestre

(AOF) - Vallourec a réduit au troisième trimestre sa perte nette à 60 millions d'euros contre -92 millions un an plus tôt. Le résultat brut d'exploitation ressort à 84 millions contre 43 millions. Quant au chiffre d'affaires, il atteint 1,60 milliard, en progression de 10 %. Dans le détail, le chiffre d'affaires Pétrole et Gaz ressort à 671 millions d'euros, en hausse de 7 % par rapport au troisième trimestre 2018 (+4 % à taux de change constants).

Le chiffre d'affaires Pétrochimie s'est établi à 84 millions d'euros, soit une hausse de 5 % qui résulte principalement de l'augmentation des volumes vendus au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique du Sud (3 % à taux de change constants).

Celui de l'Industrie & Autres s'est établi à 253 millions d'euros, en hausse de 23 % (+20 % à taux de change constants).

Enfin, le chiffre d'affaires Énergie électrique a atteint 52 millions d'euros, quasiment stable par rapport au troisième trimestre 2018 (+3 millions d'euros).

Le flux de trésorerie disponible est quant à lui positif : 26 millions d'euros, contre -153 millions d'euros au troisième trimestre 2018.

Compte tenu des tendances actuelles sur le plan économique et sur ses marchés, le Groupe confirme ses objectifs pour l'exercice 2019.

Il vise ainsi une forte croissance du résultat brut d'exploitation, avec au second semestre la confirmation de la génération de résultat brut d'exploitation réalisée au premier semestre. Il table également sur la poursuite de l'amélioration du besoin en fonds de roulement, avec une réduction du nombre de jours en moyenne trimestrielle. Enfin, il prévoit des investissements industriels de l'ordre de 180 millions d'euros.

Le Groupe vise également un flux de trésorerie disponible positif au quatrième trimestre.