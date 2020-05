Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : réduction de la valeur nominale des actions Cercle Finance • 27/05/2020 à 08:57









(CercleFinance.com) - A la suite du regroupement d'actions finalisé le 25 mai, Vallourec annonce la réalisation de la réduction de la valeur nominale de ses actions, de 80 euros à 0,02 euro. A l'issue de ces opérations, le capital est désormais divisé en 11.449.694 actions. Il est rappelé qu'à l'expiration d'une période de 30 jours à compter du 25 mai, les actions nouvelles qui n'auront pu être attribuées individuellement et correspondant à des droits formant rompus seront vendues en bourse par les teneurs de comptes. Les sommes provenant de la vente seront réparties proportionnellement aux droits formant rompus des titulaires de ces droits. Chaque actionnaire devra se rapprocher de son intermédiaire financier pour toute question à ce sujet.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -0.46%