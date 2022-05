Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: redémarrage partiel de la mine de fer au Brésil information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 08:33









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce qu'il a redémarré partiellement l'exploitation de sa mine de fer au Brésil, sans utiliser le parc de résidus, après avoir obtenu l'accord des autorités minières à cet effet pour une période de trois mois.



'Sous ce régime temporaire, permis par la possibilité de recourir à des zones de stockage alternatives, l'objectif est de passer progressivement de 70% à la pleine production', indique le fabricant de tubes sans soudure.



Vallourec ajoute qu'il prépare en parallèle le retour à une exploitation normale, qui sera soumis à la validation par les autorités minières et environnementales de la stabilité du parc de résidus.





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +4.66%