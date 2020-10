Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : recule vers 14,20E Cercle Finance • 20/10/2020 à 15:28









(CercleFinance.com) - Vallourec ne parvient pas à se redresser au-delà des 15E et rechute vers 14,20E, pratiquement au contact de son plancher des 14,1E du 15 et 16 octobre. La récente cassure des 15,1/15E (base d'un 'flag' borné par 17,4E) préfigurait une rechute vers 12,7/12,8E (règle du balancier).

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -4.21%