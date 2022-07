Vallourec recrute le DRH d'Elior

(AOF) - Vallourec a nommé Ludovic Oster au poste de directeur des Ressources Humaines. Il prend ses fonctions le 4 juillet 2022 et rejoint le comité exécutif. François Curie quittera le groupe à la fin de l'année et assurera une période de transition sur les projets de transformation dont il est responsable. Ludovic Oster était depuis août 2018, directeur Ressources Humaines du Groupe Elior où il a contribué à la mise en œuvre de la stratégie du groupe notamment au travers de l'alignement et de l'engagement des équipes, du développement des ressources humaines et de l'efficience organisationnelle.

Ludovic Oster rejoint donc son ancien patron chez Elior et désormais à la tête de Vallourec, Philippe Guillemot.

Philippe Guillemot, président du conseil d'administration et directeur-général de Vallourec, a déclaré : " Je me réjouis d'accueillir Ludovic au sein du groupe et du comité exécutif. Avec une expérience solide dans l'accompagnement du changement en particulier dans les processus de transformation des organisations, il apportera à Vallourec tout son savoir-faire à une étape clé de son développement ".