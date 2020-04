Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : rechute sur 1,03E Cercle Finance • 15/04/2020 à 11:49









(CercleFinance.com) - Vallourec, victime du basculement du baril sous les 20$ (WTI) rechute sur 1,03E (ex-resistance de la fin mars): une cassure pourrait préfigurer un re-test de la zone des 0,90E: ex-support du 23 mars

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -5.89%