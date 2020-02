Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : rechute sous 2,30E Cercle Finance • 07/02/2020 à 14:12









(CercleFinance.com) - Vallourec rechute sous 2,30E et teste le support oblique unissant les points bas des 2,17E (31/10/2019), 2,23E (3/12) et 2,28E (27/01/2020): en cas d'enfoncement, les objectifs sont naturellement les 3 seuils mentionnés ci-dessus puis dans le scénario le plus négatif, le titre pourrait poursuivre en direction de 2,08E (plancher du 5 juin 2019) puis s'en retourner combler le 'gap' des 1,733E du 20/01/2019

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -6.60%