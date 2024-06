Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec : rechute au contact des 14,8E information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 10:09









(CercleFinance.com) - Vallourec qui a plafonné sous l'ex-support ascendant (15,35E) rechute au contact des 14,8E, un repli qui n'est pas décisif mais qui rapproche le cours du nouveau support oblique moyen terme des 14,79E.

En cas de rupture, c'est l'alerte à la baisse initiale sous 14,85E qui se réactive et une correction s'enclencherait sous 14,56E, ex-zénith du 5 janvier avec la zone support des 13E (du 12 janvier au 20 février) en ligne de mire.





Valeurs associées VALLOUREC 14,90 EUR Euronext Paris -1,36%