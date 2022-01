Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : rebondit puissamment sur 7,57E information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 10:54









(CercleFinance.com) - C'est à noter : Vallourec affiche le plus fort rebond du SBF-120 au lendemain d'une séance à -4%.

Le titre opère un sursaut sur 7,57E (comblant le 'gap' de clôture des 7,62E du 02/12/2021) jusque vers 8,11E et pourrait poursuivre son redressement en direction de 8,5E, le plancher des 20, 24, 31/12/2021 puis 13 janvier 2022 avant de tenter de rallier la ligne de résistance des 8,9E.





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +6.45%