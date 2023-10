Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: rebond en direction des 12 E information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 14:40









(CercleFinance.com) - Vallourec bondit de +3% vers 10,70 E et pourrait tester la résistance des 12,2E. Le passage au-dessus de 11,46E pourrait accroitre les chances de passer la barre des 12E en direction des 14,5E.





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +3.22%