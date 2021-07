Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : réalise une perte de -42 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 18:31









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 544 millions d'euros au premier semestre 2021, en baisse de 9 % par rapport au premier semestre 2020 (+ 0,4 % à taux de change constants). Le chiffre d'affaires Pétrole et Gaz s'est établi à 801 millions d'euros, en baisse de 269 millions d'euros soit - 25 % par rapport au premier semestre 2020 (- 18 % à taux de change constants) principalement due aux régions EA-MEA et Amérique du Nord. Le résultat net, part du Groupe, s'est établi à -42 millions d'euros, contre - 567 millions d'euros au 1er semestre 2020. Rappelons que Vallourec a annoncé le 21 juillet une révision à la hausse de ses objectifs 2021 avec un résultat brut d'exploitation visé compris entre 475 et 525 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible visé compris entre - 240 et - 160 millions d'euros.

