Vallourec : pullback sous les 27E, surveiller de près 26,6E

(CercleFinance.com) - Vallourec subit un pullback sous les 27E et pourrait revenir menacer le support des 26,6E des 29, 30 et 31 décembre 2020. Le titre pourrait revenir combler le 'gap' des 24,09E du 23/11 mais le principal support suivant ne se dessine pas avant 20E (testé les 19 et 20/11/2020) et un autre 'gap' pourrait être comblé à 17E (il date du 13/11).

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -2.58%