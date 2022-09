Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: pullback sous 11,3E, -10% en intraday information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 12:09









(CercleFinance.com) - C'est un impressionnant renversement de vapeur pour Vallourec qui a très bien démarré la séance avec +5% (test des 11,3E, au contact du zénith des 11,4E du 12/09) mais qui dégringole 3 heures plus tard de -5,5% vers 10,15E... se rapprochant du support des 10E des 26 août et 6 septembre.

Le prochain soutien se dessinerait vers 9,57E, le plancher des 7 et 8 septembre.





