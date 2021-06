Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : pullback jusque sous 27E Cercle Finance • 03/06/2021 à 14:23









(CercleFinance.com) - Vallourec encaisse un pullback jusque sous 27E et matérialise un 'harami baissier' sous 29,8E. La cassure du récent plancher des 27,4E validerait une poursuite de la correction en direction du plancher des 25,5E du 27 avril.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -4.47%