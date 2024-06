Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec: prolongation d'un contrat à Abu Dhabi information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce avoir signé avec la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi une prolongation de deux années supplémentaires, soit jusqu'en janvier 2027, de leur contrat de 2019 d'un montant initial de près de 900 millions de dollars.



Il continuera de fournir sa gamme complète de tubes et connexions pour des gisements de pétrole et de gaz. Parallèlement, le contrat a été modifié afin d'en étendre la portée et d'inclure une nouvelle série de services, ainsi que de nouvelles solutions digitales.



A l'occasion de cette prolongation, Vallourec a également engrangé une nouvelle commande importante de 27.000 tonnes de tubes. Fabriqués par ses usines en France, au Brésil, en Chine et en Indonésie, ils seront livrés à partir de fin 2024.





